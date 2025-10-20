Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe publicaron un comunicado conjunto en el que se refieren a la situación diplomática que se vive entre Colombia y Estados Unidos por el cruce de mensajes de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, especialmente por las operaciones que ha realizado Estados Unidos en la Costa Caribe, cerca a Venezuela.

Uribe y Pastrana dicen que Trump señaló al presidente Petro como un “líder de las drogas ilícitas”, por lo que le piden al mandatario colombiano fijar su posición frente a algunos temas.

“Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia y abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político”, dicen Uribe y Pastrana.

Uribe y Pastrana piden a Petro “definir relación con jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”

En el mismo sentido, los exmandatarios aseguran que en este momento se necesita prudencia y sentido nacional.



“Exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”, agregan Uribe y Pastrana.