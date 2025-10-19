Procurador se pronuncia tras acusación de Trump: "Colombia está muy mal en elaboración de cocaína"

Colombia despertó este 19 de octubre con una noticia que sacudió el panorama político y diplomático: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de la creciente tensión por las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el Caribe.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños en toda Colombia”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, desatando una ola de reacciones tanto en Bogotá como en Washington.

El mensaje surge pocos días después de que Petro cuestionara públicamente las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, en las que un colombiano perdió la vida. La respuesta de Trump no tardó en llegar, acusando al mandatario de “no hacer nada” para frenar la expansión de los cultivos ilícitos en el país.

“El narcotráfico se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por lejos, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a nuestro país”, señaló Trump. Además, anunció una decisión contundente: “A partir de hoy, estos pagos ni cualquier otra forma de subsidio se realizarán a Colombia”.



El pronunciamiento del procurador Gregorio Eljach

Frente a las declaraciones del presidente estadounidense, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, se pronunció en entrevista con Blu Radio. Aunque evitó opinar directamente sobre el cruce diplomático, hizo un llamado a la prudencia institucional.

“El procurador representa a toda la nación colombiana y no puede inmiscuirse en los temas que competen al presidente de la República, quien es el único representante de las relaciones internacionales”, explicó.

Publicidad

Eljach insistió en la necesidad de abordar la situación con calma y responsabilidad: “Estoy dando las razones por las cuales el procurador general no se mete a opinar rápidamente en un tema tan delicado, que considero merece prudencia, atención y serenidad”.



Colombia se quedaría sin subsidios para combatir el narcotráfico

Aunque mantuvo un tono diplomático, el procurador reconoció que el país atraviesa un momento difícil en materia de cultivos ilícitos. “La verdad es que Colombia sí está muy mal en producción de hojas de coca y elaboración de cocaína. Eso es una realidad enorme”, admitió.

Sus palabras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el Gobierno colombiano ante la suspensión de los subsidios estadounidenses, un golpe que podría afectar los programas de sustitución de cultivos y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

La tensión entre ambos gobiernos se da, además, en vísperas de las elecciones estadounidenses, lo que agrega un componente político a una relación que ya atraviesa su momento más delicado en años.