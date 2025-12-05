Ciudadanos en Yarumal saquearon camión accidentado en la vía Medellín - Costa Caribe

En un hecho que ha causado mucha indignación en el departamento de Antioquia, quedó registrado como decenas de personas se acercan hasta un camión que se había accidentado minutos antes y sin contemplación alguna se robaron toda la mercancía que había en el interior del vehículo.

La situación ocurrió en la vía Medellín - Costa Atlántica, a la altura del municipio de Yarumal, en donde un camión habría perdido el control y se volcó sobre la carretera, hecho que no pasó desapercibido en la zona y por eso en cuestión de minutos el lugar se llenó de curiosos que posteriormente hurtaron lo que llevaba el camión.

El reporte que llegó desde el Norte antioqueño indica que habrían sido unas 50 personas las que llegaron hasta el punto del siniestro vial y aunque en el lugar había, al parecer, presencia de la Fuerza Pública, la comunidad no dudó en robarse lo que sería alimentos para animales.



Sobre la presencia de los militares en la vía Medellín - Costa Atlántica explican que los uniformados habrían preferido no intervenir en la situación debido a la presencia masiva de la comunidad que, eventualmente, pudo provocar un enfrentamiento con la Fuerza Pública.

Desde varios sectores se ha rechazado esta situación que se ha vuelto paisaje en Colombia y que a pesar de ser constantemente cuestionado se siguen reportando, como en el caso del municipio de Yarumal, saqueos a camiones o vehículos que se accidentan y quedan a merced de las personas inescrupulosas.