Aún es incierta fecha de salida de secta judía hallada con 17 menores en Yarumal, Antioquia

Aún es incierta la fecha de salida de la secta judía que fue hallada con 17 menores en Yarumal, Norte de Antioquia y que se encuentra en la sede de Migración Colombia en Medellín.

Tras seis días del hallazgo en un hotel del casco urbano de Yarumal, en el cual fueron rescatados 17 menores que estaban con nueve adultos pertenecientes a la secta ortodoxa judía Lev Tahor, aún no se define su salida o expulsión desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, tanto a Estados Unidos como a otros países como Canadá y Guatemala.

La directora regional de Migración Colombia en Antioquia, Paola Salazar, afirmó que se avanza en la documentación de los menores edad, los cuales están bajo observación permanente del ICBF y eso es lo que ha demorado su salida del país.

"Al momento del ingreso al país, nuestros sistemas de información no replicaban ninguna de las alertas, por lo cual se les permitió el ingreso al país y teniendo en cuenta que Colombia no discrimina para el ingreso a territorio nacional con relación a la apariencia o a el culto de las personas que nos visitan", explicó Salazar.



Recordemos que los nueve adultos sorprendidos con los menores en esta secta no serán judicializados en Colombia, porque no hay un delito que los cobije en nuestro país. Sin embargo, Migración Colombia le contó a Blu Radio que hay 8 alertas por el delito de trata de personas que están en investigaciones.