En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre murió atrapado en un deslizamiento de tierra en Santo Domingo, Antioquia

Hombre murió atrapado en un deslizamiento de tierra en Santo Domingo, Antioquia

A la fecha han muerto 40 personas a causa de los movimientos en masa en el departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad