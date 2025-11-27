Hombre murió atrapado en un deslizamiento de tierra en Santo Domingo, Antioquia

Las fuertes lluvias no paran en el departamento de Antioquia; recientemente las autoridades de gestión del riesgo confirmaron que en el municipio de Santo Domingo un hombre, identificado como José Raúl Loaiza Gutierrez, de 66 años, falleció al quedar atrapado en un deslizamiento de tierra en la vereda Santa Ana.

Según la información que se ha conocido hasta el momento, el movimiento en masa sepultó la vivienda en que la que estaba el hombre que pese a los intentos por salir del lugar no logró hacerlo con vida de la zona rural del Nordeste antioqueño.

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo indicó que una vez llegaron al sitio de la emergencia se encontraron con la vivienda colapsada y con Loaiza Gutiérrez en su interior atrapado por los escombros. Asimismo, tras la verificación se determinó que la única persona afectada por la emergencia invernal fue el hombre de 66 años que se encontraba solo en el inmueble.

Hay que mencionar que las fuertes precipitaciones que han caído sobre varias regiones de Antioquia han ocasionado todo tipo de emergencias relacionadas con los movimientos en masa que a la fecha han cobrado la vida de 40 personas en todo el departamento, siendo uno de los casos más significativos el ocurrido en el municipio de Bello donde fallecieron más de 25 personas.



Finalmente, las autoridades departamentales explicaron que con reporte a mediados de noviembre ya habían atendido más de 300 deslizamientos de tierra que mantienen alerta a varios municipios que permanecerán en monitoreo constante para evitar nuevas tragedias.