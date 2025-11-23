Casi 300 eventos de movimiento en masa y cerca de 40 víctimas dejan las lluvias en Antioquia

Casi 300 eventos de movimiento en masa y cerca de 40 víctimas dejan las lluvias este año en el departamento, de acuerdo con autoridades de gestión del riesgo. Las subregiones más afectadas son el Oriente, Suroeste, Occidente y el Valle de Aburrá.

En total son 292 los movimientos de masa que se han reportado en lo corrido del año en Antioquia, donde ya son 39 las personas fallecidas de acuerdo con el Dagran, siendo el caso más reciente el de un niño de 3 años que perdió la vida en Tarazá.

Según explicaron técnicos del Dagran, la temporada seca entre junio y agosto no fue lo suficientemente larga para alcanzar a reducir la humedad en los suelos y, por esto, con la segunda temporada de lluvias iniciada en septiembre, los terrenos ya estaban altamente saturados, lo que incrementó la probabilidad de remociones en masa, especialmente en zonas montañosas.

Problemas de movilidad por lluvias en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Ante este panorama, el Dagran, a través de su director encargado, Carlos Mario Zuluaga Gómez, entregó recomendaciones para lo que resta de la temporada de lluvias.



"Hay que estar muy alertas a los árboles que se estén inclinando, caída de rocas, a movimientos inusuales que se presenten en la casa. Evitemos construir en alta pendiente. Evitemos disponer aguas residuales o aguas de los acueductos que estén pendiente abajo, porque son los grandes generadores de deslizamiento", destacó Zuluaga.

El Dagran aseguró que, en medio de las lluvias, adelanta acciones con maquinaria para mitigación del riesgo y estudios de susceptibilidad por movimiento en masa.