No paran las emergencias por lluvias en Antioquia: Puerto Triunfo y Dabeiba están afectados

Las fuertes lluvias que han caído sobre Antioquia siguen dejando daños en varios municipios como en Puerto Triunfo en donde varias zonas rurales están bajo el agua, dejando afectaciones en enseres y cultivos. Ante esta situación la Gobernación anunció el apoyo con 220 kits de alimentos y aseo para las comunidades más afectadas por las precipitaciones.

Por su parte, en Dabeiba se reportó un nuevo desprendimiento de lozas y material en la zona en la vía principal del municipio, por lo que a esta hora se hace una inspección técnica para evaluar las condiciones del terreno y la estabilidad de la infraestructura afectada por las condiciones climáticas.

Hay que recordar que tan solo este fin de semana nueve municipios estaban en alerta roja por inundaciones, entre ellos, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó. Carlos Mario Zuluaga Gómez, director encargado del Dagran, dio recomendaciones a las comunidades.

"La protección, evitando asistir a las paseos de olla cerca de las quebradas, estar muy atento a cualquier cambio brusco en las corrientes hídricas. Desde el Dagran estamos haciendo y apoyando todos estos municipios con ayuda humanitaria, con equipo técnico y un acompañamiento permanente desde nuestros sistemas de alerta", aseguró Zuluaga.



Además, se debe mencionar que en las últimas horas llegaron al municipio de Murindó las ayudas humanitarias con kits alimentarios para 480 familias afectadas por una inundación, mientras que a los municipios de Titiribí y Uramita llegaron maquinaria amarilla para la atención de las emergencias relacionadas con las lluvias.

En total ya van 510 emergencias por esta temporada de lluvias en Antioquia, cerca de 53 fallecidos y 17.000 familias que han tenido dificultades por estas emergencias, según datos de la Gobernación de Antioquia.