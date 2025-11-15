En vivo
Nueve municipios de Antioquia están en alerta roja por lluvias: dan recomendaciones a comunidad

Nueve municipios de Antioquia están en alerta roja por lluvias: dan recomendaciones a comunidad

Las autoridades dieron recomendaciones ante las fuertes lluvias de las últimas horas y los pronósticos de este fin de semana. En Cisneros 20 familias se vieron afectadas por colapso de alcantarillado.

