Nueve municipios de Antioquia están en alerta roja por lluvias: dan recomendaciones a comunidad

Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó son los nueve municipios de Antioquia que tienen alerta roja por riesgo de inundaciones, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo que las autoridades locales activarán sus planes de respuesta.

Lo anterior se suma a las emergencias asociadas a las fuertes lluvias que actualmente enfrentan Puerto Triunfo, Cisneros y Copacabana, en especial este último porque en las últimas horas una menor de 6 años falleció a causa de un movimiento en masa en la vereda Quebrada Arriba. Allí también se presentaron varios movimientos en masa en las veredas Peñolcito, El Salado, Aguadas, Quebrada Arriba y El Cabuyal.

El director encargado del Dagran, Carlos Zuluaga, indicó que el sistema de monitoreo departamental es 24/7, ante los estragos que pueden generar esta temporada invernal.

"Desde el Dagran estamos haciendo y apoyando todos estos municipios con ayuda humanitaria, con equipo técnico y un acompañamiento permanente desde nuestros sistemas de alerta y monitoreo de Antioquia para poder estar articulados con los municipios 24 horas, 7 días a la semana y poder emitir las alertas en los momentos adecuados", subrayó Zuluaga.



De acuerdo con la información del Dagran, en Puerto Triunfo, en la subregión del Magdalena Medio, se reportó inundación en el corregimiento Las Mercedes, por lo que la administración municipal se encuentra en evaluación y atención. Por su parte en Cisneros se registró un colapso en el sistema de alcantarillado generando inundaciones y afectaciones en 20 familias, aunque el saldo podría ser superior teniendo en cuenta que la alcaldesa Lina Correa indicó que hay por lo menos 60 grupos familiares con daños. Para estos casos, el Dagran confirmó que enviará en las próximas horas ayudas humanitarias.

"Esto nos llama a que aumentemos nuestras alertas en función de que vamos a tener un fin de semana pasado por lluvias de acuerdo al IDEAM y la prevención tiene que ser nuestra primera herramienta. La protección evitando asistir a los paseos de olla cerca a las quebradas, estar muy atento a cualquier cambio brusco en las corrientes hídricas y estar muy atento a las recomendaciones de los municipios en los consejos municipales de gestión de riesgo", detalló

Las autoridades reiteraron la petición a la comunidad de asegurar techos y revisar posibles filtraciones, estar atentos a los niveles de ríos y quebradas, contar con un kit de emergencia y reconocer las rutas de evacuación. También pidieron evitar actividades turísticas en afluentes, no transitar por zonas inundadas, reportar cualquier emergencia de inmediato y mantenerse informados de las alertas del SAMA y de las instrucciones de los organismos de socorro.

En total ya van 510 emergencias por esta temporada de lluvias en Antioquia, cerca de 53 fallecidos y 17.000 familias que han tenido dificultades por estas emergencias, según datos de la Gobernación.