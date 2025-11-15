En vivo
¡Aberrante! Mujer de 70 años fue abusada sexualmente y robada en zona rural de Marinilla, Antioquia

¡Aberrante! Mujer de 70 años fue abusada sexualmente y robada en zona rural de Marinilla, Antioquia

El responsable ya fue identificado por parte de las autoridades, tras el cotejo de cámaras de seguridad. La Policía Antioquia confirmó que la patrulla púrpura está al frente del caso.

