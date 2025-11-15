¡Aberrante! Mujer de 70 años fue abusada sexualmente y robada en zona rural de Marinilla, Antioquia

En un hecho que ha causado una inmensa indignación en el departamento de Antioquia, una mujer de 70 años fue abusada sexualmente en zona rural del municipio de Marinilla, Oriente del departamento. Al parecer, la adulta mayor iba caminando sola cuando fue interceptada por un hombre en el sector Alcaravanes.

Según la versión entregada por las autoridades, aunque la mujer se opuso, el hombre logró someterla y llevarla hasta una zona boscosa en donde la adulta fue abusada y posteriormente abandonada por el agresor que una vez se conoció la situación comenzó a ser buscado en el municipio.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, destacó que la mujer logró salir a la carretera en donde se encontró con uniformados, les advirtió de la situación y posteriormente se activó el código fucsia para su atención inmediata.

"Una persona de setenta años de edad que estaba trasportándose, desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la aborda y la accede tanalmente. Desafortunadamente, este hecho también causó consternación", indicó Rico.



Por ahora avanzan las investigaciones correspondientes para tratar de dar con el paradero del agresor que también le robó a la adulta mayor el dinero que tenía en su bolso y luego huyó de la zona rural con rumbo desconocido para las autoridades.

Finalmente, y tras la denuncia de la mujer se logró llegar hasta el sector donde ocurrieron los hechos, se obtuvieron tres videos de cámaras de seguridad y se identificó a un sospechoso que está siendo cotejado con la descripción que entregó la víctima del abuso sexual.