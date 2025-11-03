En Antioquia han atendido 494 emergencias por lluvias en 2025: van 53 muertes

Las emergencias por las fuertes lluvias que se han reportado en gran parte del territorio colombiano no son ajenas al departamento de Antioquia en donde las autoridades han atendido en los últimos días, por ejemplo, la situación en Dabeiba donde murieron cinco personas luego de que una avenida torrencial tapara varias viviendas en la vereda El Toro.

Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de Antioquia en menos de 10 días se han reportado emergencias en Zaragoza, Vegachí y algunos municipios del Urabá antioqueño en donde se han hecho atenciones con maquinaria amarilla y ayudas humanitarias.

El director del DAGRAN, Carlos Ríos, aseguró que durante todo el año se han atendido cientos de emergencias que ha cobrado la vida de varias personas, siendo la situación más grave la que se vivo en la vereda Granizal del municipio de Bello en donde fallecieron más de 25 personas.

"A la fecha llevamos 494 emergencias asociadas a la temporada de lluvias. Más de 14.000 familias damnificadas que venimos atendiendo con nuestra capacidad de ayudas humanitarias. Llevamos cincuenta y tres personas fallecidas en el departamento de Antioquia", manifestó Ríos.



Aunque han sido varias las emergencias reportadas, hoy por hoy la situación más complicada está en el municipio de El Bagre donde las autoridades departamentales aseguran hay 945 afectadas por las fuertes lluvias que han ocasionado que algunos ríos se desborden y terminen causando graves daños en la población del Bajo Cauca antioqueño.

De momento, los organismos de socorro del departamento atienden los reportes entregados por las comunidades a la espera de que las precipitaciones mermen en el final del año, mientras que se espera que comiencen algunas obras de mitigación en varias subregiones de Antioquia para evitar más tragedias.