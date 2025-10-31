Emergencias por lluvias afectan al 80 % del Chocó: hay más de 40.000 familias damnificadas

Crece la emergencia por las lluvias en Chocó. Más de 40.000 familias están afectadas en el 80% del departamento. En Lloró, el municipio más golpeado, llegaron cerca de 600 ayudas humanitarias en las últimas joras

Con el pasar de las horas la situación en Chocó se agrava por cuenta de las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento en los últimos días. Aunque las autoridades nacionales y departamentales han volcado sus atención a cerca de 30 municipios afectados por las precipitaciones, las más de 40.000 familias damnificadas han desbordado las capacidades institucionales.

Una de las razones para que se esté viviendo esta crítica situación en Chocó son las crecientes en los ríos Atrato y Andágueda, afluentes que se han desbordado y han generado graves daños en municipios como Bagadó, Lloró y Medio Atrato. Es por esto que la Procuraduría General de la Nación pidió declarar el estado de emergencia en el departamento, para que haya una atención priorizada.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, destacó la atención de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres que ya entregó cerca de 1.000 ayudas humanitarias en las localidades más afectadas por las precipitaciones: "Para activar la posibilidad de que entreguemos de manera inmediata ayuda humanitaria de emergencia. Ayuda humanitaria que entre el aporte de la Unidad Nacional y el aporte de la gobernación del Chocó está llegando dentro de las cuarenta y ocho horas de la respuesta inmediata a los municipios que se vieron inicialmente afectados y que esperamos puedan llegar al resto de los municipios", dijo la mandataria.



Hay que recordar que desde la UNGRD se han garantizado 30.000 millones de pesos para un plan de reasentamiento para afectados por las lluvias en Chocó, dinero que abarca el corregimiento de Baraudó en donde la Gobernación de Chocó llegó y entregó recientemente 580 ayudas humanitarias a las cientos de familias que perdieron sus enseres.

Por ahora las autoridades en Chocó atienden emergencias como inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y el daño en vias y viviendas en zonas rurales de 26 municipios que se han visto afectados en menos de una semana.