Procuraduría pide declarar estado de alerta departamental en el Chocó

El ente de control hace esta solicitud por el aumento de fuertes lluvias y por las crecientes de los ríos Atrato y Andagueda, que ha afectado a más de 25.000 familias en 18 municipios del departamento.

Fuertes lluvias en el Chocó
Fuertes lluvias en el Chocó.
Foto: X @MinInterior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar un estado de alerta departamental preventiva en el departamento del Chocó por las afectaciones que han provocado las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, lo que ha provocado la creciente de los ríos Atrato y Andagueda, que han perjudicado a más de 25.000 familias en al menos 18 municipios.

Vea también:

  1. Lluvias en Chocó.jpg
    Lluvias en Chocó.
    Suministrada
    Antioquia

    Inundaciones ya dejan más de 25.000 familias damnificadas en Chocó

Desde el mismo departamento, la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó pidió a la gobernadora, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Alberto Carrillo, a la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que se dispongan recursos de emergencia con el fin de atender los sitios más perjudicados.

La Procuraduría además instó a que desde la Gobernación y la UNGRD se brinden brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en zonas rurales, además de que también se determine un canal de comunicación permanente con alcaldías, organismos de socorro y asociaciones locales.

Las fuertes lluvias han provocado además de las subidas de los ríos: inundaciones, deslizamientos de tierra, colapso de vías terciarias y también de viviendas rurales. Esto ha afectado la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las diferentes comunidades.

Procuraduría General de la Nación

Chocó

