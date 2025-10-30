Procuraduría pide declarar estado de alerta departamental en el Chocó

La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar un estado de alerta departamental preventiva en el departamento del Chocó por las afectaciones que han provocado las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, lo que ha provocado la creciente de los ríos Atrato y Andagueda, que han perjudicado a más de 25.000 familias en al menos 18 municipios.

Desde el mismo departamento, la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó pidió a la gobernadora, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Alberto Carrillo, a la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que se dispongan recursos de emergencia con el fin de atender los sitios más perjudicados.

La Procuraduría además instó a que desde la Gobernación y la UNGRD se brinden brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en zonas rurales, además de que también se determine un canal de comunicación permanente con alcaldías, organismos de socorro y asociaciones locales.

Las fuertes lluvias han provocado además de las subidas de los ríos: inundaciones, deslizamientos de tierra, colapso de vías terciarias y también de viviendas rurales. Esto ha afectado la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las diferentes comunidades.