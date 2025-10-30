Inundaciones ya dejan más de 25.000 familias damnificadas en Chocó

El departamento de Chocó, como es costumbre año a año, se ha convertido en el epicentro de las emergencias generadas por las fuertes lluvias y que hasta el momento ha ocasionado daños en 26 municipios. Según las autoridades regionales, más del 60% del territorio ha sufrido afectaciones por las precipitaciones.

Aunque la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado algunas visitas técnicas, reportes preliminares indican que Bagadó, Lloró, Alto Baudó, Istmina y Belén de Bajirá son los municipios más damnificados.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, confirmó que el censo arrojó que hay cerca de 25.000 familias que se han visto afectadas por las fuertes lluvias, por lo que ya se hizo una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar las acciones en terreno.

"Ya hay decisiones como Consejo de apoyar de manera inmediata en la respuesta al nivel municipal para efectos de lograr llevar a tener emergencia en el cortísimo plazo a las familias. Esto además con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo".



Explican desde Chocó que la situación más compleja está en la parte alta del río Atrato, en donde debido a las fuertes precipitaciones se ha desbordado su capacidad. Además, en el río Andágueda también se ha salido de su cauce, afectando a los municipios de Lloró y Bagadó.

Por ahora la Gobernación llegó hasta los corregimientos de Samurindó y La Molana en el municipio de Atrato, en donde brindaron atención inmediata con la entrega de ayudas humanitarias a más de 400 familias afectadas por la emergencia invernal.