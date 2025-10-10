Fuertes lluvias en Medellín y Antioquia: 30 casas destechadas y 120 afectados en Santa Bárbara

Fuertes lluvias se reportaron en Medellín y Antioquia. Un vendaval dejó al menos 30 casas destechadas y 120 damnificados en zona rural del municipio de Santa Bárbara. Hay veredas sin servicio de energía e incomunicadas por caídas de árboles sobre vías.

Aunque fue fortísimo el aguacero que cayó sobre Medellín y su área metropolitana, principalmente en sectores de la comuna de Robledo, con vías inundadas, vehículos arrastrados por la fuerza de la corriente del agua. Hasta el momento no se reportan daños.

Pero la situación más grave se vivió en el suroeste de Antioquia, donde en las últimas horas se registraron precipitaciones de alta intensidad.

Este es el caso del municipio de Santa Bárbara donde la lluvias acompañadas de fuertes vientos generaron momentos de temor para habitantes de veredas como El Vergel, San Isidro y el corregimiento de Versalles, cerca a la troncal Panamericana.



En diálogo con Blu Radio el alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, indicó que preliminarmente se reportaron 30 viviendas con pérdida total o parcial de sus techos, algunas afectaciones en su estructura y la caída de grandes árboles sobre vías terciarias dejaron varias veredas incomunicadas y sin electricidad.

“Tenemos algunas vías obstruidas generalmente porque cayeron algunos árboles de grandes dimensiones muy grandes que requieren de maquinaria pesada o de muchas eh muchas manos para poderla para poderlos retirar. Tenemos al menos cinco veredas sin energía en este momento”, afirmó.

Mientras se consolida la totalidad de daños, el mandatario destacó que ya avanzan en la entrega de ayudas a las personas damnificadas que por ahora rondan las 120.

“Hemos podido entregar algunas cosas a algunas de las familias o reubicarlas con vecinos o darle instrucciones de forma temporal. Mientras tenemos un censo general y podemos eh a llegarles lo que requiera para recuperar sus casas de habitación finalmente, tendremos que pasar un reporte a los entes en materia de gestión de riesgo a nivel departamental y nacional”, aseveró.

Algunos de los afectados por las fuertes lluvias se autolabergaron en viviendas de familiares y vecinos, al tiempo que se coordina la llegada al territorio de ayudas por parte de administración departamental en cabeza del Dagran.