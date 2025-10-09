Procuraduría investiga a concejal de Medellín que apareció con bate durante manifestaciones

Siguen las decisiones de entidades de control frente denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza e irregularidades en actuaciones de funcionarios públicos durante las recientes manifestaciones propalestinas en Medellín que terminaron siendo disuadidas por la fuerza pública.

El turno más reciente fue para la Procuraduría General, quien anunció la apertura de una investigación contra el concejal del Distrito, Andrés Felipe Rodríguez, quien protagonizó una de las escenas más virales en redes sociales cuando al hacer presencia en la marcha con un bate de béisbol habría incitado a la ciudadanía a la confrontación.

Procuraduría General abrió investigación contra concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez tras su presencia con un bate de béisbol en las recientes marchas propalestina en el sur de la ciudad. Buscan determinar si las conductas del corporado constituyen faltas disciplinarias pic.twitter.com/yKeGohl28V — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 9, 2025

La Procuraduría aseguró que su actuación busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, “dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”.



Frente a su presencia en la marcha, a través de un comunicado, el concejal Rodríguez ha sostenido que su actitud fue siempre disuasiva frente a la violencia ejercida por parte de un grupo de manifestantes contra ciudadanos que se encontraban en un restaurante.

“El bate es un simple elemento de salvaguarda de mi integridad física, no un acto de provocación ni de agresión premeditada”, manifestó en un comunicado tras lo ocurrido en la noche del pasado 7 de octubre en el sector de Milla de Oro.