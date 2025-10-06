Equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre tras protestas propalestinas

El equipo ciclista Israel-Premier Tech anunció que dejará atrás su identidad israelí tras semanas de fuertes protestas propalestinas en varias competencias europeas, especialmente durante la reciente Vuelta a España. La decisión fue comunicada oficialmente este lunes y busca, según la directiva, “asegurar el futuro del equipo” en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza.

El multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams, principal impulsor del proyecto, explicó en un comunicado que “se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí”. También informó que se apartará de la gestión diaria para concentrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, una de las organizaciones más influyentes de la comunidad judía.

Durante la última edición de la Vuelta a España, varias etapas se vieron afectadas por protestas masivas contra la participación del equipo. En algunas jornadas, los recorridos tuvieron que acortarse, y la etapa final en Madrid fue cancelada por razones de seguridad ante las manifestaciones que denunciaban el “genocidio sionista” en Gaza.

Camiseta y lodo del Israel-Premier Tech

Las manifestaciones continuaron después en otras competencias del calendario europeo. Incluso el Giro de Emilia, disputado el pasado domingo, decidió excluir al equipo por “razones de seguridad pública”. Este escenario llevó al copatrocinador Premier Tech y a la empresa proveedora de bicicletas a exigir la eliminación del nombre “Israel” para mantener su apoyo financiero al conjunto.

El contexto del conflicto entre Israel y Hamás ha incrementado la presión internacional. Según cifras de la ONU, la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 67.000 muertos, en su mayoría civiles, mientras que el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás causó la muerte de 1.219 personas en territorio israelí y el secuestro de 251.

En medio de esta crisis, la decisión del equipo busca evitar que la política siga afectando su participación en el calendario mundial. Aunque no se ha revelado el nuevo nombre, la medida marca un giro importante en la historia de la escuadra, que ahora intentará recuperar su estabilidad y enfocarse nuevamente en el deporte.