Emotiva despedida a reconocido futbolista del Barcelona SC que fue asesinado

Un día después del violento asesinato del futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, ocurrido en un ataque armado en Guayaquil, familiares, amigos y compañeros se reunieron para darle el último adiós durante el velorio realizado en el Parque de la Paz Aurora, ubicado en el cantón Daule.

Para este viernes está prevista una misa en memoria del jugador, que se celebrará en el mismo lugar a las 15:00 hora local. Posteriormente, a las 16:00, se llevará a cabo la sepultura.

Desde tempranas horas, allegados, seguidores del Barcelona y ciudadanos se acercaron a los alrededores de la morgue para despedirse tanto de Pineida como de su pareja sentimental, una mujer de 39 años, de nacionalidad peruana, quien también perdió la vida en el atentado.

La madre de la mujer fallecida aseguró que su hija no había recibido amenazas ni tenía conflictos con terceros. “Era una persona muy noble, no se escondía de nadie”, manifestó, al tiempo que exigió justicia por el crimen.



Murió Mario Pineida // Foto: Instagram @donpine

Aficionados del club expresaron su consternación por lo sucedido. Eduardo Santander, uno de los hinchas presentes, afirmó sentir “rabia, tristeza e impotencia”, y recalcó que continuará apoyando al equipo “con la camiseta amarilla”.

El Barcelona Sporting Club informó que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para realizar las exequias; sin embargo, los familiares optaron por llevar a cabo el velorio en el Parque de la Paz Aurora.

Publicidad

Las muestras de pesar también se multiplicaron en redes sociales, donde hinchas, figuras del fútbol y clubes internacionales expresaron mensajes de condolencias. Entre ellos, el Real Madrid lamentó públicamente la muerte del jugador a través de la red social X.

¡EL ADIÓS DEL EQUIPO! 🥺🕊️



Los jugadores de Barcelona SC presentes en el funeral de Mario Pineida para darle un último adiós.



Descansa en paz, Don Pine ✝️ pic.twitter.com/NAnTcoUBiF — Ecuagol (@ECUAGOL) December 19, 2025

Mario Pineida falleció tras recibir varios impactos de bala en un ataque cometido a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y uno de los principales epicentros de la violencia asociada al crimen organizado en el país.

La Empresa Municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional confirmaron la captura de un presunto implicado en el hecho, como parte de las investigaciones en curso.

Publicidad

Conocido en el ámbito deportivo como ‘El Pitbull’, Pineida, de 33 años, inició su carrera profesional en Independiente del Valle y tuvo una trayectoria que incluyó su paso por el Fluminense de Brasil, además de clubes ecuatorianos como El Nacional y el propio Barcelona, equipo al que regresó en distintas etapas.

Este crimen se suma a otros ataques armados que han afectado al fútbol profesional ecuatoriano en lo que va del año. Entre los casos más recientes se encuentra el asesinato del mediocampista Jonathan ‘Speedy’ González, jugador del club 22 de Julio, ocurrido el 19 de septiembre en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa, como parte de una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales, a las que el Gobierno responsabiliza del aumento sostenido de la violencia en el país.