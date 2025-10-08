Diez heridos dejaron disturbios en marcha pro Palestina en Medellín; concejal sacó un bate

Fueron cuatro horas en donde un número importante de ciudadanos marcharon por las calles de la zona de El Poblado, en respaldo al pueblo palestino. La movilización partió desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para posteriormente llegar al Parque de El Poblado con mensajes en pancartas, arengas y banderas de Palestina los asistentes acompañaron el recorrido.

Durante el recorrido los manifestantes quemaron una figura de cartón con los rostros del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, ya cerca al final de la convocatoria, algunos manifestantes se acercaron a una sede de McDonald's para hacer algunos grafitis, hecho que fue rechazado por los clientes y empezaron las discusiones, La situación se tornó tensa en el lugar donde se encontraban incluso menores de edad.

Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza.



Que no se equivoquen quienes… pic.twitter.com/nCMHGlrDpE — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 8, 2025

A pocos metros, un nuevo altercado entre un grupo de marchantes y gestores de seguridad produjo una nueva intervención, allí comenzó una verdadera batalla campal, en videos que circulan por redes sociales se observa como se enfrentaban a puño y con palos. La situación fue escalando, incluso con la participación del concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, que llegó con un bate en la mano.



¡Vean esto! El concejal de Medellín “alias El Gury” con un bate sale a amenazar manifestantes contra el genocidio en palestina.

Los jóvenes de Medellín los nuevos partisanos perseguidos por el nuevo fascismo.

Hemos interpuesto denuncia ante la @PGN_COL pic.twitter.com/MbXQe1bUV4 — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) October 8, 2025

Al final la situación se controló y se dispersó a los manifestantes, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se refirió a la intervención como “uso diferenciado de la fuerza” y aseguró que con los gestores de seguridad “hemos impedido actos de vandalismo, sin embargo hubo reporte de heridos.

"Fueron agredidos brutalmente. Diez gestores resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros quemados con sustancias químicas. Esta situación obligó a la policía nacional a intervenir con su capacidad del un demo para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. Ninguna causa justifica la violencia ni los ataques contra quienes trabajan por proteger a los demás", relató Villa.

Publicidad

Estas declaraciones se producen en medio de denuncias sobre presuntos excesos en el uso de la fuerza por parte de gestores de seguridad y que inclusive políticos como el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Toro aseguró que denunciará ante diferentes entidades.

"Absolutamente grave lo que sucedió en Medellín. Personas con chaquetas de la Alcaldía de Medellín, por decenas, golpeando en el piso a jóvenes manifestantes. A dónde hemos llegado, haremos todas las denuncias a la fiscalía, a la procuraduría, y pedimos a la defensoría del pueblo atender a estos jóvenes", manifestó Toro.

Se sumó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en su cuenta en X afirmó que, “mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas. En Medellín Fico, el parcero de la embajada de EEUU, ordenó la violencia... Fascismo como en el gobierno de Israel”.

Mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas. En Medellín, Fico, "el parcero" de la embajada de EEUU, ordenó la violencia..Fascismo como en el gobierno de Israel

pic.twitter.com/vJbMrVqQjq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Publicidad

A través de su cuenta en X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que lo que ocurrió no fue una protesta pacífica, sino, “intimidación y vandalismo”. “La manifestación y protesta siempre tendrán garantías, pero cuando agreden a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad”, escribió el mandatario.