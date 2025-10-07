Con intervención de la Fuerza Pública finalizó marcha en favor de Palestina en Medellín

A pesar de que por cerca de cuatro horas la jornada de manifestaciones en la capital antioqueña en respaldo al pueblo palestino transcurrió con normalidad, sobre el final fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública en Medellín para disuadir disputas entre un grupo de manifestantes y funcionarios de la Secretaria de Seguridad que acompañaron el recorrido de la marcha.

Fueron cerca de 300 personas las que participaron de este evento que pasadas las 4:00 de la tarde partió desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para posteriormente llegar al Parque de El Poblado y tomar la avenida del mismo nombre hacia al sur.

Con mensajes en pancartas, arengas y banderas de Palestina los asistentes acompañaron el recorrido.

Algunos de los asistentes expresaron su solidaridad con el complejo momento humanitario que se vive desde hace varios meses en Gaza y exigieron el cese de hostilidades que ya ha dejado más de 64.000 palestinos muertos en los últimos dos años.



Durante el recorrido por la avenida El Poblado en Medellín algunos manifestantes han pintado grafitis en inmediaciones de algunos edificios que permanecen custodiados por funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Distrito. #VocesySonidos pic.twitter.com/Kr4fgyz08z — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 7, 2025

El recorrido estuvo acompañado por algunas arengas y un acto simbólico en el que cerca al parque de El Poblado manifestantes quemaron una figura de cartón con los rostros del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Con relativa normalidad transcurrió la marcha, a pesar de la pinta de varios grafitis en establecimientos comerciales y cerca a edificios custodiados por funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Distrito.

Sin embargo, ya cerca al final de la convocatoria algunos manifestantes se acercaron a un establecimiento de comidas para realizar algunos graffitis y la situación se tornó tensa en medio de clientes que se encontraban en este lugar.

Con la llegada de algunos efectivos del Esmad fue disuelta la situación allí, pero unos minutos más adelante en otro establecimiento se registró un nuevo altercado entre en grupo de marchantes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad que generó una nueva intervención, mucho más agresiva por parte de la fuerza pública con el lanzamiento de algunas granadas aturdidoras para dispersar la movilización.

A través de su cuenta en X el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se refirió a la intervención como “uso diferenciado de la fuerza” y aseguró que con los gestores de seguridad “hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría. Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta”, destacó el funcionario.

Se espera que en las próximas horas las autoridades esclarezcan los motivos que generaron los altercados así como un balance de afectaciones a infraestructuras que dejó la marcha.