Como en otras ciudades del país, en Medellín habrá marcha en favor del pueblo palestino

Con una concentración en inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Medellín se sumará a la jornada de manifestaciones en favor del pueblo palestino. Se espera que la movilización sea acompañada por diferentes autoridades de seguridad y el Ministerio Público para evitar alteraciones al orden público.

Al igual que en otras ciudades del país como Bogotá y Cali, líderes sociales y defensores de derechos humanos y organizaciones sindicales en la ciudad de Medellín están al frente de la convocatoria para la jornada de manifestaciones este martes en respaldo al pueblo palestino a dos años de los incidentes que generaron las más reciente tensión entre esa nación e Israel.

Diferentes sectores sociales, políticos y estudiantiles se concentrarán desde las 3:00 de la tarde en inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en la entrada más cercana a la estación Poblado del metro.

En las últimas horas a través de diferentes grupos y páginas en redes sociales colectivos han invitado a la ciudadanía a participar de la movilización sobre la que hasta el momento no se conoce algún recorrido.



En el caso de la capital antioqueña estas nuevas manifestaciones se producen en medio de las alertas institucionales frente a lo que fueron algunos conatos de alteración al orden público durante las más recientes expresiones de apoyo a Palestina el pasado jueves en el sur de la ciudad.

Manifestantes se convocaron en la avenida El Poblado, cerca a la sede de la Andi, para expresar su rechazo a la idea de seguir manteniendo cualquier tipo de relaciones comerciales entre Colombia e Israel.

“Algunos empresarios de la ANDI están presionando para que se mantenga relaciones con Israel. Solicitamos que la ANDI no tenga ningún tipo de relaciones económicas con Israel porque es un estado genocida”, afirmó.

Publicidad

Se espera que la concentración y eventual recorrido por algunas zonas del sur de Medellín cuente con el acompañamiento de organismos de seguridad, así como del Ministerio Público, en cabeza de la Personería Distrital, con el fin de prevenir cualquier situación violenta que ponga en riesgo a ciudadanos o bienes.