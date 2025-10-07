Manifestaciones hoy en Bogotá por Palestina: estas serán las vías afectadas

En las últimas semanas, las protestas a favor de Palestina se han intensificado en diferentes partes del mundo tras las interceptaciones de flotillas con ayuda humanitaria hacia Gaza por parte del gobierno israelí.

Es por eso que, en motivo de los dos años de aniversario de la guerra en Gaza, en Bogotá, se tienen previstas varias manifestaciones en apoyo al pueblo palestino. Diversas organizaciones sociales, estudiantiles y colectivos ciudadanos han convocado jornadas de protesta en distintos puntos de la ciudad.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en su cuenta de X a las manifestaciones que se realizarán hoy en la capital del país, anunciando que el gobierno "protegerá" la embajada de Estados Unidos, "pero que permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano". Además, solicitó a los manifestantes "conservar las reglas de la paz".

El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano.



Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025

Las jornadas de movilización proyectaron su inicio a partir de las 10:30 a. m., con una manifestación que parte de la Universidad Distrital, sede La Macarena, en el centro de Bogotá. Desde allí, los participantes marcharán en solidaridad con Palestina.

BLU Radio. Universidad Distrital sede La Macarena / Foto: BLU Radio

Así mismo, se llevará a cabo una caravana por Palestina, donde los ciudadanos se movilizarán en sus vehículos e iniciará en el Aeropuerto El Dorado sobre la 1:00 p. m. y otra, a la misma hora, que parte desde la Universidad Pedagógica Nacional.

Publicidad

Más adelante, hacia las 4:00 p. m., está programada una nueva caravana que iniciará en la Universidad Nacional de Colombia, sobre la calle 26, y que fue convocada por la Comunidad Palestina de Colombia, el Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y el club motero Techo Bike.

Manifestación motociclistas en Bogotá Foto: AFP

La jornada de manifestaciones culminará con una Marcha Nacional en solidaridad con Palestina, convocada por el Comité de Acciones por Palestina, que se llevará a cabo a las 4:30 p. m. frente a la Embajada de los Estados Unidos.

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que las manifestaciones estarán acompañadas por un un equipo de gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Publicidad

Además, las autoridades señalaron que mantendrán abiertos los canales de comunicación con los organizadores, con el fin de prevenir las posibles alteraciones del orden público.