Dos años de guerra en Gaza: las dolorosas imágenes del antes y el después

El 7 de octubre de 2025 se cumplen dos años desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras los ataques de Hamás contra Israel y la posterior respuesta militar israelí, que ha provocado la destrucción de gran parte de la Franja de Gaza.

Las imágenes de la devastación son impactantes. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel, la ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, reconocidas por la ONU.



Gaza antes y después

La destrucción a Gaza, debido a la guerra, ha generado millonarias afectaciones a la infraestructura de la Franja. Unos de los principales afectados por el conflicto son los hospitales. En la primera imagen, se ve el Hospital Al-Shifa, en el centro de Gaza, antes y después de los ataques israelíes.

Hospital Al-Shifa, centro de Gaza: antes y después Foto: Archivo / AFP

El hospital, uno de los principales centros de atención médica de Gaza, se encuentra completamente en ruinas por causa de la guerra.

Además de los hospitales, infraestructuras en universidades de Gaza se han visto reducidas a escombros posterior a los ataques israelíes en la Franja.



En las imágenes a continuación, se ve la Universidad Islámica de Gaza, que se ubica en el centro de Gaza y que ha sido fuertemente impactada por los ataques por parte de Israel.

Universidad Islámica de Gaza, antes y después. Foto: Universidad Islámica de Gaza / AFP

Otro de los lugares fuertemente afectados por la guerra es el complejo residencial Hamad City, un barrio en el noroeste de Khan Yunis, en la Franja de Gaza, que fue financiado y construido por Qatar. Las impactantes imágenes muestran el complejo, a la izquierda, posterior a su inauguración y con ciudadanos ya viviendo en él; y, a la derecha, el complejo totalmente destruido tras un ataque israelí durante la guerra.

Complejo residencial Hamad City, Franja de Faza. Foto: Archivo / AFP

Parte de estas infraestructuras son ahora zonas desoladas y, en sus alrededores, se sitúan campos de refugiados palestinos. Sin embargo, Gaza sigue siendo foco de ataques, mientras Hamás e Israel iniciaron el pasado lunes, 6 de octubre, los diálogos para "dar fin a la guerra".

Actualmente, más de dos millones de personas sobreviven hacinadas en el sur del enclave.