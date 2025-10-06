En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla a Gaza, entre ellos a Greta Thunberg

Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla a Gaza, entre ellos a Greta Thunberg

Greta-Thunberg.png
Greta Thunberg
Foto: suministrada
Por: AFP
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Israel dijo que deportó el lunes a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en una publicación en X que otros "171 provocadores de la flotilla Hamás–Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia". La cancillería israelí agregó que los deportados eran ciudadanos de varios países, entre ellos de Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

En desarrollo...

