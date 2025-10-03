En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Protesta por Palestina en Bogotá acaba en disturbios y vandalismo contra la policía

Protesta por Palestina en Bogotá acaba en disturbios y vandalismo contra la policía

Las autoridades reportaron daños materiales en la infraestructura policial, pero no informaron de personas heridas ni de capturas.

Protesta-Bogota-Palestina-AFP.png
Protesta en Bogotá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Un centenar de jóvenes se manifestó este jueves en el norte de Bogotá al grito de "¡Palestina libre!'" en apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en el Mediterráneo, en una protesta que empezó pacífica pero derivó en disturbios contra la policía.

La concentración comenzó en inmediaciones de la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde los manifestantes desplegaron a lo largo de la tarde pancartas y consignas en solidaridad con las más de 500 personas a bordo de la flotilla que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Avanzada la tarde, algunos encapuchados comenzaron a pintar grafitis y a lanzar objetos contra un Comando de Atención Inmediata (CAI), una instalación policial en el sector, cuyas ventanas quedaron totalmente destruidas.

Minutos después, un grupo atacó con piedras al camión de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), un escuadrón antidisturbios, que respondió con chorros de agua a presión contra los manifestantes para dispersarlos.

Las autoridades reportaron daños materiales en la infraestructura policial, pero no informaron de personas heridas ni de capturas.

Los disturbios de este jueves se suman a los registrados la noche del miércoles, cuando un grupo más reducido de personas atacó con ladrillos la sede de la Andi, intentó irrumpir en un hotel del norte de la ciudad y rompió con piedras las puertas de un establecimiento en la calle 72, según reportaron medios locales.

La manifestación partió ambos días desde la sede de la Andi, a la que colectivos propalestinos acusaron de fungir como "plataforma comercial de Israel" en el país.

Publicidad

Esa afirmación fue rechazada por la entidad, que en un comunicado calificó de "falsas y estigmatizantes" esas denuncias y defendió que su labor se limita a impulsar "relaciones económicas en beneficio del sector productivo nacional".

Estas manifestaciones se convocaron después de que autoridades israelíes interceptaran el miércoles la Flotilla Global Sumud, integrada por unas 500 personas, de las cuales 443 fueron detenidas.

Entre ellas se encuentran las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, cuya situación es objeto de seguimiento por parte de la Cancillería de Colombia, que ha coordinado gestiones para garantizar su integridad y respeto al derecho internacional humanitario.

Publicidad

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó ordenando a la "detención ilegal" de la flotilla ordenando la salida de toda la delegación diplomática israelí en Bogotá y la denunciando del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con Tel Avov.

Además, Petro propuso al Grupo de La Haya convocar una "huelga general mundial" en respaldo al pueblo palestino y urgió a Estados Unidos y Europa a permitir el ingreso inmediato de ayuda humanitaria a Gaza.

También le puede interesar:

  1. Gustavo Petro en la ONU.jpg
    Gustavo Petro en la ONU //
    Foto: AFP
    Nación

    Petro insiste en su propuesta de crear un ejército para "liberar a Palestina"

  2. Netanyahu en la ONU: habló de Palestina como Estado e hizo fuerte advertencia a Hamás
    El primer ministro israelí dio su discurso en la Asamblea General de la ONU
    Foto: AFP
    Mundo

    Netanyahu en la ONU: dice que no tolerará a Palestina como Estado y advirtió a Hamás

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vandalismo

Conflicto palestino-israelí

Palestina

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad