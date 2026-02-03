Racha de accidentes de tránsito en Santander deja tres muerto y varios heridos

Las carreteras del departamento de Santander se tiñeron de luto en las últimas horas tras una serie de siniestros viales que cobraron la vida de tres personas. Según el reporte de las autoridades, la combinación de condiciones climáticas adversas, el exceso de velocidad y la presunta imprudencia de algunos conductores serían los detonantes de esta emergencia vial.

Uno de los accidentes fatales se produjo en el sector conocido como El Filo, en la vía que comunica a Santana con Vado Real. Un vehículo tipo turbo, de placas XXB 347, colisionó violentamente contra un bus de la empresa Copetran.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor del turbo quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, falleciendo de manera instantánea debido a múltiples traumas. El corredor vial permaneció cerrado durante varias horas mientras unidades judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica del lugar.

Uno de los casos más estremecedores ocurrió en el sector de Cremas en Girón. Allí perdió la vida Andrés David García Durán, un joven de 20 años oriundo de este municipio santandereano.



García Durán se movilizaba en su motocicleta cuando colisionó de frente contra un automóvil. El golpe lanzó al joven hacia una cañada en el barrio El Poblado, donde murió en el acto.

Las autoridades de tránsito de Girón investigan si el conductor del automóvil invadió el carril contrario o si conducía bajo los efectos del alcohol, hipótesis que está siendo verificada mediante pruebas técnicas.

La racha de fatalidades se extendió al tramo entre El Palenque y Café Madrid, al norte de Bucaramanga. Un ciudadano venezolano de 24 años perdió la vida tras chocar contra el separador mientras se movilizaba en motocicleta junto a un acompañante. Según el informe oficial, ninguno de los ocupantes portaba casco de protección. Aunque el conductor alcanzó a ser trasladado a una clínica, falleció poco después debido a un trauma craneoencefálico.

Las autoridades informaron que se registraron otros dos siniestros, por fortuna dejaron sólo daños materiales. En el sector conocido como Paso Malo, en la vía entre Bucaramanga y Girón, una tractomula se salió de la calzada impactando el separador; el conductor resultó ileso.

Además, cerca de Rionegro un vehículo de carga invadió carril y golpeó un bus de la empresa Brasilia. No se reportaron heridos.

La Policía de Tránsito y Transporte de Santander reiteró el llamado a los usuarios de las vías para que reduzcan la velocidad, especialmente sobre pavimento húmedo, y respeten las señales de tránsito. “La imprudencia y el consumo de alcohol siguen siendo los principales enemigos de la vida en la vía”, señalaron las autoridades.