Accidente en la vía Girardot–Bogotá: camioneta se salió de la vía y cayó sobre carro particular

En la tarde de este domingo 1 de febrero se registró un siniestro vial en la vía Girardot–Bogotá, a la altura del kilómetro 81+200, en el sector de Yayata, jurisdicción del municipio de Silvania, Cundinamarca. El hecho involucró a dos vehículos y generó afectaciones en la movilidad de este corredor nacional.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el siniestro fue un choque que, aunque no dejó personas lesionadas, sí ocasionó daños materiales y obligó a restringir el paso a un solo carril mientras se adelantan las labores correspondientes.

El primer vehículo involucrado es una camioneta de servicio público, color blanco ártico, conducida por un hombre de 25 años, quien resultó ileso. El segundo vehículo es un automóvil particular, color azul Córcega, manejado por un hombre de 46 años, también sin lesiones.

Según el reporte oficial, la camioneta transitaba en sentido Bogotá–Girardot cuando, a la altura del kilómetro 81+300, el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente por una falla en el sistema de frenos. Esto provocó que se saliera de la vía y terminara sobre el automóvil que se desplazaba en sentido contrario, Girardot–Bogotá.



En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo el vehículo blanco quedó encima del automóvil azul, una escena que generó congestión vehicular y preocupación entre los demás conductores que circulaban por la zona.

Por ahora, las autoridades mantienen habilitado el paso en un solo carril mientras avanzan en la investigación para establecer con precisión las causas del siniestro y trabajan en el restablecimiento total de la movilidad en este tramo vial.