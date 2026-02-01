Estos son los colombianos nominados a los premios Grammy 2026: categorías donde compiten

Los premios Grammy celebran este domingo una nueva edición con un marcado protagonismo latino, reflejo del peso creciente de la música latina dentro de la industria global. Artistas de Colombia, México y España figuran entre los nominados y protagonistas de los lanzamientos más influyentes del último año.

La presencia hispana estará encabezada por la colombiana Karol G, quien fue confirmada como una de las presentadoras de la ceremonia, compartiendo escenario con figuras internacionales como Harry Styles y Charli XCX.

Colombia también tendrá una presencia relevante en esta edición de los Grammy, con nominaciones para artistas como J Balvin, Andrés Cepeda y Paola Jara, entre otros, quienes han logrado posicionar sus proyectos en escenarios internacionales.

La ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma HBO Max. La transmisión incluirá la cobertura previa, la alfombra roja y la denominada Premiere Ceremony, y comenzará a partir de las 8:00 de la noche, hora de Colombia.



Colombianos nominados a los premios Grammy 2026

Mejor Álbum de Pop Latino

• Andrés Cepeda, con su producción Bogotá (Deluxe).

• Karol G, con su último álbum Tropicoqueta.



Mejor Álbum de Música Urbana

• J Balvin – Mixteip.

• Feid, con FERXXO VOL X: Sagrado.

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

• Aterciopelados – Genes Rebeldes

• Bomba Estéreo (con Rawayana)

Mejor Álbum de Música Mexicana

• Paola Jara, la única colombiana del genero nominada con su álbum Sin Rodeos.

Mejor Álbum Tropical Latino

• Grupo Niche con Clásicos 1.0, con el que busca su segundo Grammy.