En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Estos son los colombianos nominados a los premios Grammy 2026: categorías donde compiten

Estos son los colombianos nominados a los premios Grammy 2026: categorías donde compiten

La ceremonia de los premios Grammy podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma HBO Max. La transmisión incluirá la cobertura previa, la alfombra roja y la denominada Premiere Ceremony.

Publicidad

Publicidad

Publicidad