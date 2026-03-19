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Blu Radio  / Judicial  / Magistrado Carvajal cuestionó suspensión de emergencia económica y advierte extralimitación de Corte

Magistrado Carvajal cuestionó suspensión de emergencia económica y advierte extralimitación de Corte

Carvajal fue más allá y alertó que este tipo de conductas ponían en riesgo el Estado Social de Derecho, el orden constitucional y la separación de poderes.

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