¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?

Los premios Grammy regresan este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones y consolidar su hegemonía en la industria.

La ceremonia tendrá lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026, donde se premiará lo mejor de la música. Por eso, los colombianos podrá ver la gala desde la comodidad de sus casa.

¿Dónde ver los Grammy este domingo 1 de febrero de 2026 desde Colombia?

En Colombia, la transmisión se podrá ver EN VIVO desde TNT y la plataforma HBO Max. En esta transmisión podrá ver la cobertura previa a la ceremonia, la alfombra roja y la Premiere Ceremony. Tenga en cuenta que esta transmisión se realizará a partir de las 8:00 de la noche hora Colombia.



Lista de las nominaciones a los premios Grammy 2026

A continuación una lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.



Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator

Grabación del año (reconoce la interpretación general de una canción)

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar con SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – Rose y Bruno Mars

Canción del año (reconocimiento a una composición)

Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt (Lady Gaga)

Anxiety – Jaylah Hickmon (Doechii)

APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter (Rose y Bruno Mars)

DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)

Golden (KPop Demon Hunters) – EJAE y Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA)

Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

Wildflower – Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Golden (KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela – KATSEYE

APT. – Rose y Bruno Mars

30 For 30 – SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, The Creator

Mejor video musical