¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?

Los premios Grammy regresan este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones y consolidar su hegemonía en la industria.
La ceremonia tendrá lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026, donde se premiará lo mejor de la música. Por eso, los colombianos podrá ver la gala desde la comodidad de sus casa.
¿Dónde ver los Grammy este domingo 1 de febrero de 2026 desde Colombia?
En Colombia, la transmisión se podrá ver EN VIVO desde TNT y la plataforma HBO Max. En esta transmisión podrá ver la cobertura previa a la ceremonia, la alfombra roja y la Premiere Ceremony. Tenga en cuenta que esta transmisión se realizará a partir de las 8:00 de la noche hora Colombia.
Lista de las nominaciones a los premios Grammy 2026
A continuación una lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Grabación del año (reconoce la interpretación general de una canción)
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- Luther – Kendrick Lamar con SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – Rose y Bruno Mars
Canción del año (reconocimiento a una composición)
- Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt (Lady Gaga)
- Anxiety – Jaylah Hickmon (Doechii)
- APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter (Rose y Bruno Mars)
- DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)
- Golden (KPop Demon Hunters) – EJAE y Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA)
- Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)
- Wildflower – Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación pop solista
- Daisies – Justin Bieber
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
- Messy – Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Golden (KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela – KATSEYE
- APT. – Rose y Bruno Mars
- 30 For 30 – SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Mejor video musical
- Manchild – Sabrina Carpenter
- So Be It – Clipse
- Anxiety – Doechii
- Love – OK Go
- Young Lion – Sade