En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?

¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?

La ceremonia de los Grammy tendrá lugar en el estadio Crypto Arena, situado en el corazón de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026, donde se premiará lo mejor de la música.

¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?
¿Dónde ver los premios Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora desde Colombia?
Foto: ImageFx / @recordingacademy
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad