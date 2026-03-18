Fuertes lluvias dejan graves afectaciones en zona rural de Pradera, Valle

La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Pradera, los fuertes aguaceros han provocado múltiples afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.

Las precipitaciones han causado daños significativos en viviendas y pérdidas en cultivos, impactando directamente a varias familias campesinas.

“El fuerte aguacero hizo muchos daños, dañó cultivos, no tenemos energía porque dañó el poste, dañó los techos de las viviendas. Estamos pidiendo colaboración del gobierno departamental para que nos colabore”, manifestó Carlos Rojas, habitante del sector, quien fue es uno de los afectados por esta situación.

Entre las zonas más golpeadas se encuentran los corregimientos de Bolo Blanco, El Retiro y La Carbonera, así como los sectores de La Tupía, La Granja y Vallecitos, donde las comunidades enfrentan dificultades para su movilidad y acceso.



Desde la Alcaldía de Pradera informaron que ya se han desplegado equipos para atender a las familias damnificadas y avanzar en las labores necesarias para mitigar la emergencia.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nini Jhoana Viafara, aseguró que “se trabaja de manera articulada para brindar apoyo a la población afectada.”

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Cabe recordar que actualmente son nueve los municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja debido a la temporada de lluvias. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento se reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.