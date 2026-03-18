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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Fuertes lluvias dejan graves afectaciones en zona rural de Pradera, Valle

Fuertes lluvias dejan graves afectaciones en zona rural de Pradera, Valle

Viviendas dañadas, cultivos afectados y comunidades aisladas por la temporada invernal en el Valle del Cauca.

La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca.
La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca.
Foto: Pantallazo a video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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