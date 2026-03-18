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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Trabajadores de hospital en Zarzal, Valle, protestan por falta de pagos: les deben más de 6 meses

Trabajadores de hospital en Zarzal, Valle, protestan por falta de pagos: les deben más de 6 meses

Además de las demoras en el pago, afirmar que hay escasez de medicamentos y renuncias en el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal.

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