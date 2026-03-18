Trabajadores de hospital en Zarzal, Valle, protestan por falta de pagos: les deben más de 6 meses

El equipo de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal realizó este miércoles una protesta que derivó en el cierre de la carretera que comunica a Zarzal con Cali, a la altura del corregimiento de La Paila.

La movilización busca presionar el pago de recursos adeudados por parte de la EPS Emssanar, señalada por los trabajadores como responsable de la difícil situación financiera que atraviesa el centro asistencial.

Según denunciaron, llevan varios meses sin recibir sus honorarios, mientras que la falta de suministros básicos y medicamentos ha complicado la atención a los pacientes. A esto se suma la salida de personal médico, lo que ha debilitado aún más la prestación del servicio.

“Nos deben varios meses de salario, los proveedores han suspendido la entrega de insumos y la crisis económica es bastante grave. Somos cerca de 300 trabajadores afectados, y ya se han presentado múltiples renuncias; muchos profesionales no quieren continuar en estas condiciones”, manifestó uno de los empleados.



En consecuencia, los usuarios afiliados a Emssanar han sido los más perjudicados, pues desde hace semanas no están recibiendo atención en este hospital.

La problemática se extiende a otros centros de salud del Valle del Cauca, donde también se reportan retrasos en pagos por parte de esta EPS. Mientras tanto, crece la incertidumbre frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de entidades promotoras de salud con dificultades financieras, una medida que genera preocupación entre pacientes y trabajadores del sector.