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Exclusivo

Escalofriantes datos en caso de desaparición de soldador en Barranquilla; su amante estaría detrás

Carlos Peralta fue reportado como desaparecido el 12 de diciembre de 2025 cuando salió con la excusa de ver un partido del Junior, pero en realidad se iba a encontrar con quien era su amante. La mujer y su esposo fueron capturados.

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Natalia Maestre junto a su esposo Sergio Andrés León cuando era capturado por el CTI por la desaparición forzada de Carlos Peralta.
Suministradas
Por: Diana Ospino
 /  José Palma
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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