"¿Por qué yo no?": así reaccionó Neymar a la convocatoria de Ancelotti de Brasil

La espera terminó y el italiano Carlo Ancelotti entregó la lista de convocados de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia, esto a finales de marzo. La noticia fue, nuevamente, la ausencia de Neymar Jr en la lista del técnico, en especial porque el atacante reaccionó en directo al anuncio.

Neymar // Foto: AFP

Así fue la reacción de Neymar a su ausencia en Brasil

Lo hizo a través de su canal de YouTube, allí, el astro portugués les mostró a sus seguidores cómo es un día en su vida, pero dejó ver cómo vivió el anuncio de convocados de Brasil mientras era atendido por los fisioterapeutas de Santos, su club actual.

“Oye Ancelotti, ¿y yo qué? Acaba de publicarse la lista de convocados de la selección nacional, pero no hemos sido seleccionados. Obviamente estoy triste. Pero eso es todo. Eso es lo que dije. Esté allí o no, siempre apoyaré a la selección nacional y eso está bien. Ahora es momento de seguir trabajando, de seguir mejorando en todo. Y si tienes la oportunidad, prepárate”, expresó el astro brasileño.

La reacción del futbolista conmovió a miles de hinchas, quienes consideran que el italiano debería darle una nueva oportunidad al atacante de entrar en esta lista final, principalmente, porque podría ser la última oportunidad en la que podría disputar una Copa del Mundo.



🗣️ “¿Y YO, ANCELOTTI?”



La reacción de Neymar al enterarse de la NO CONVOCATORIA a la Selección de Brasil. ⛔️🇧🇷pic.twitter.com/ACwV9P0jj3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 18, 2026

Estos fueron los convocados de Brasil