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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / "¿Por qué yo no?": así reaccionó Neymar a la convocatoria de Ancelotti de Brasil

"¿Por qué yo no?": así reaccionó Neymar a la convocatoria de Ancelotti de Brasil

El delantero estaría cerca de quedarse por fuera del próximo Mundial, debido a que Ancelotti no lo ha tenido en cuenta desde que tomó el mando de Brasil.

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