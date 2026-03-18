SAE recupera mansión y predio en el Valle de Aburrá vinculados a red de apuestas y narcotráfico

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó una mansión de 507 metros cuadrados ubicada en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, que estaba siendo ocupada de manera irregular mientras avanza un proceso judicial de extinción de dominio.

El inmueble está vinculado a una investigación que se adelanta desde 2022 contra Marco Benicio Gómez Rodríguez, señalado de integrar la estructura ilegal conocida como ‘Los Chanceros’. Según las autoridades, esta organización se dedicaría al ejercicio ilícito de actividad monopolística rentística, mediante la distribución clandestina de talonarios de chance manual en varios municipios del departamento.

De acuerdo con las investigaciones, Gómez Rodríguez habría tenido un rol clave en la coordinación de la red de distribución, la contratación de vendedores informales, el manejo de recursos derivados de la actividad ilegal y el pago de nóminas relacionadas con esta operación.

El caso se encuentra actualmente en etapa de juzgamiento por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.



Mientras avanza el proceso, la vivienda —cuyo canon de arrendamiento podría superar los 16 millones de pesos mensuales— estaba siendo ocupada por familiares del investigado, pese a encontrarse bajo administración del Estado.

"El inmueble cuenta con medias cautelares impuestas por la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra en proceso de extinción de dominio por la presunta comisión o conducta relacionada con delitos de narcotráfico. Los afectados en el proceso de extinción de dominio no deben habitar los inmuebles que cuenten con medias cautelares. Cuando ellos se encuentran al interior del inmueble, pueden ser capturados en flagrancia por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial", expresó Cristian Bolívar, coordinador de Diagnóstico y Alistamiento de la Dirección Territorial Occidente de la SAE.

En un segundo operativo en Antioquia, la entidad también recuperó un predio en Girardota que presentaba ocupación irregular. Según la información oficial, este bien pertenecía a alias ‘Botija’, presunto narcotraficante extraditado a Estados Unidos, señalado de vínculos con redes criminales en el Valle de Aburrá.

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Por lo pronto, ambos bienes serán sometidos a revisión para definir su destino final dentro del marco legal.