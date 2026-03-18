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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / SAE recupera mansión y predio en el Valle de Aburrá vinculados a red de apuestas y narcotráfico

SAE recupera mansión y predio en el Valle de Aburrá vinculados a red de apuestas y narcotráfico

Ambos bienes serán sometidos a revisión para definir su destino final dentro del marco legal.

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