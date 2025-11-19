Ca7riel y Paco Amoroso conquistaron dos Latin Grammy con ayuda de un colombiano //

En la reciente gala de los Latin Grammy, el dúo argentino de Ca7riel y Paco Amoroso sorprendió a todo el mundo arrasando con cinco gramófonos por su EP “Papota”, que, sin duda, fue un éxito mundial dejando grandes canciones como “#TETAS” y “Día del amigo” siendo las galardonas de la de la noche.

Pero pocos saben que detrás de todo este trabajo hubo también mano colombiano, la cual ayudó a componer parte de estos éxitos que, ahora, se volvieron un hit mundial y dando premios de peso a este dúo.

Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammy // Foto: AFP

El colombiano detrás de los Latin Grammy de Ca7riel y Paco Amoroso

Vicente Jiménez Gómez del Barco, conocido como Vibarco en la industria musical, fue el productor colombiano con más nominaciones en los Latin Grammy 2025. No solo por su trabajo con el dúo argentino, sino que hizo parte de los proyectos de “Ya Es Mañana” de Morat y “Cuarto Azul” de Aitana.

Pero en el caso puntual con Ca7riel y Paco Amoroso, Vibarco hizo parte de seis de sus nuevas nominaciones y estuvo presente en dos premios que obtuvieron en la noche:



Mejor Canción Pop – El Día del Amigo

Mejor Canción de Música Alternativa – #Tetas

Su carrera inició en Warner Chappell Music, donde su nombre empezó a sonar en salas de composición con artistas de talla global: Maluma, Shakira, Aitana, Morat, Anitta, Nicky Jam, Beele, CA7RIEL, Paco Amoroso, entre otros.



Esto confirma el gran momento de la industria musical colombiana que, cada día, aparece como protagonista en diversos premios y distinciones como este caso.

Su presencia en Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Alternativa confirmó el alcance y la versatilidad de su trabajo en un momento clave para su carrera.

Vibarco // Foto: AFP

Estos son los premios que ganaron Ca7riel y Paco Amoroso