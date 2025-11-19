En vivo
Ca7riel y Paco Amoroso conquistaron dos Latin Grammy con ayuda de un colombiano

Ca7riel y Paco Amoroso conquistaron dos Latin Grammy con ayuda de un colombiano

El dúo argentino arrasó en los Latin Grammy 2025 con su reciente "Papota", pero detrás de ese éxito hubo una mano colombiana apoyando a estos dos artistas.

Ca7riel y Paco Amoroso con un colombiano en los Latin Grammy.jpg
Fotos: AFP / suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

