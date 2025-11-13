"Ya Es Mañana" de Morat hace historia en pocos meses y se queda un Latin Grammy

Era 14 de mayo de 2025 en Bogotá, " type="text/html" data-cms-ai="0">Morat presentó a sus fans "Ya Es Mañana" que era una nueva etapa en la carrera de Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, por eso, lo hicieron en el Movistar Arena para que sus seguidores de su oriunda y fría ciudad tuvieran en exclusiva las canciones.

"Hay algo muy cool de todo este disco, y es que evidentemente la época en la que crecimos, los 90's, los 2000, como que tienen una influencia muy clara en lo que es la estética visual del disco (...) Les podríamos adelantar que el color amarillo y el color rojo van a ser protagonistas de cómo queremos, igual que la gente también comienza a adaptar sus pintas, pero les iremos soltando más moodboards y referencias específicas", contestaron los integrantes de Morat a Blu Radio al ser consultados por eso.

Morat // Foto: Instagram de Morat

En total, este nuevo álbum llegó con 14 canciones que buscaban darle una mirada diferente a la carrera de estos 'rolos' que ponen todos los días en alto la bandera de Colombia. Pero tampoco imaginaban que, en tan solo seis meses, este también les iba a dar un Latin Grammy como sucedió este 13 noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

"Mucha gente que agradecer, primero a la Academia y los artistas. A nuestro equipo (...) Ya son varios años luchando por esto, pero gracias a la gente que nos ha apoyado y nos ha escuchado este tiempo. Pero sobre todo a Bogotá, Colombia, la ciudad que nos vio nacer y a nuestra familia, así casi 15 años comenzamos a tocar, nuestras familias nos apoyaron pensando nuestro mejor futuro, en nuestro mañana y hoy ya es mañana", expresaron.



Algo especial, pues el primero en la carrera de estos cuatro bogotanos, de, seguramente, muchos más que se sumarán en el camino de una corta y poderosa carrera, llenado estadios no solo en Latinoamérica, sino en el mundo.