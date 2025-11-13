En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Centro Democrático
Liga BetPlay
¿Menores en bombardeos?

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Ya Es Mañana" de Morat hace historia en pocos meses y se queda un Latin Grammy

"Ya Es Mañana" de Morat hace historia en pocos meses y se queda un Latin Grammy

La banda bogotana sigue dejando en alto la bandera de Colombia y su éxito no se detiene a nivel internacional, que, a día a día, suma reconomocimientos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad