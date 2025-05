¿Por qué 'Ya Es Mañana' para Morat? La banda revela el significado de este disco

La espera terminó y este miércoles, 14 de mayo, Morat al fin habló de su nuevo álbum, 'Ya Es Mañana',el cual ha levantado bastante expectativa sobre lo que tratará o qué significado tendrá en sus carreras. Pero Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales lo hicieron de manera diferente y convocaron a sus fans en el Movistar Arena de Bogotá para decírselos personalmente.

Al sitio llegaron los más fans de la icónica banda bogotana, pero antes decidieron darle un espacio a los medios para contarle un poco más a fondo de este proyecto tan crucial en la historia musical de estos cuatro hermanos. Ahora, el nuevo álbum 'Ya Es Mañana' de esta banda bogotana marcará un nuevo comienzo en la carrera musical y también una nueva forma de conectar con sus fans en donde, según ellos, darán una narrativa diferente a la que conocieran en su última gira y composiciones.

Morat en el Movistar Arena // Foto: Blu Radio

¿Cuál será la temática y el dress code de este disco? Se acabaron las pijamas



"Hay algo muy cool de todo este disco, y es que evidentemente la época en la que crecimos, los 90's, los 2000, como que tienen una influencia muy clara en lo que es la estética visual del disco (...) Les podríamos adelantar que el color amarillo y el color rojo van a ser protagonistas de cómo queremos, igual que la gente también comienza a adaptar sus pintas, pero les iremos soltando más moodboards y referencias específicas", contestaron los integrantes de Morat a Blu Radio al ser consultados por eso.

¿Y las canciones? Lo que los conecta con ellas

En total serán 14 canciones las cuales desde el 22 de mayo los fans podrán disfrutar en todas las plataformas. Ahora, con qué sienten que conectan y su público lo identificará en estas canciones. Confesaron que estos temas los regresaron al pasado, a sus inicios y por lo que un día tomaron la decisión de hacer música.

"Y tengo la imagen perfecta de los cuatro sentados en el estudio viendo a estos tipos grabar, con los ojos aguados, con los pelos de punta, como una sensación que hace mucho tiempo. De pronto, yo no lo sentía en un estudio tan fuerte, yo me caso con esa. No, puedo decir que 'Me Toca Mi' con Camilo aún me encanta, porque siento que es un equilibrio perfecto entre una canción que siento que tiene como una aspiración de que a la gente le guste, pero que también me llena como mi parte musical", añadieron.

Morat en el Movistar Arena // Foto: Blu Radio