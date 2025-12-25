En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultados del sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

ColorLoto, resultados del sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

El sorteo número 143 de Baloto ColorLoto, realizado en la noche de este jueves, 25 de diciembre de 2025, no dejó ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado vuelve a incrementarse.

Publicidad

Publicidad

Publicidad