ColorLoto, resultados del sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

Baloto dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 143 de ColorLoto, celebrado este jueves, 25 de diciembre de 2025, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente durante la temporada decembrina.

Las balotas y colores ganadores fueron:



3 Amarillo

5 Rojo

6 Azul

5 Amarillo

4 Verde

2 Amarillo

Con esta combinación, no se registraron ganadores del premio mayor, lo que provocó un nuevo aumento en el acumulado para el próximo sorteo.



Premio acumulado sigue creciendo

Para esta edición, el premio mayor acumulado de Baloto ColorLoto era de $1.380 millones, cifra que despertó el interés de cientos de apostadores en todo el país, quienes buscaron un ingreso adicional en medio de las celebraciones de fin de año. Al no caer el gran premio, el monto seguirá creciendo, aumentando así las expectativas para el siguiente sorteo, que promete atraer aún más jugadores.



Premios secundarios y ganadores

Aunque no hubo ganador del acumulado principal, sí se registraron múltiples ganadores en las categorías secundarias, correspondientes a aciertos parciales por números y colores, lo que permitió repartir premios entre decenas de jugadores.

Baloto recordó que los premios pueden reclamarse en los puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por el operador del juego.



¿Cuándo es el próximo sorteo de ColorLoto?

El próximo sorteo de Baloto ColorLoto se realizará en su fecha habitual, con un premio acumulado más alto, lo que incrementa las probabilidades de que el gran premio finalmente tenga un ganador antes de finalizar el año.