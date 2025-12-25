En vivo
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Asesinan a dos policías en celebración navideña con ataque con fusiles en el norte de Ecuador

Asesinan a dos policías en celebración navideña con ataque con fusiles en el norte de Ecuador

Dos policías fueron asesinados a tiros mientras celebraban la Navidad en su día libre. Hombres armados con fusiles irrumpieron en el festejo, dejando además varios heridos.

Asesinan a dos policías en celebración navideña con ataque con fusiles en el norte de Ecuador
Video captó como huyeron los asesinos.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

