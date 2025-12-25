Asesinan a dos policías en celebración navideña con ataque con fusiles en el norte de Ecuador

Dos policías fueron asesinados a tiros este jueves mientras estaban en una celebración navideña en un barrio del municipio de Esmeraldas, capital de la provincia norteña del mismo nombre y fronteriza con Colombia.

De acuerdo a información policial, los agentes estaban en su día libre y en medio de un festejo con amigos cuando una camioneta llegó hasta la calle en donde se encontraban. Cuatro hombres con chalecos antibalas se bajaron del vehículo y dispararon contra todas las personas que estaban en esa celebración.

Asesinos fueron captaron cuando huyeron

#Esmeraldas

Un video muestra como huyeron los sicarios que causaron un ataque armado en el Barrio 12 de Junio.



En total fallecieron 3 personas , 2 de ellas eran agentes de la Policía Nacional en estado activo pic.twitter.com/odvMpC0C5Z — Minuto & Medio (@MinMedio) December 26, 2025

Producto del ataque fallecieron Robert Montaño y José Luis Erazo, ambos con el rango de cabo primero de policía. Al menos otras dos personas habrían resultado heridas.



En el sitio, los agentes investigativos encontraron 47 indicios balísticos y posteriormente hallaron la camioneta que se usó para perpetrar el crimen, aunque no se ha informado sobre la detención de alguna persona.

Los atacantes habrían utilizado fusiles y los disparos se confundieron inicialmente con juegos pirotécnicos, lo que provocó que los moradores se retrasaran en reaccionar al hecho violento, de acuerdo a medios locales.

Desde 2024, Ecuador vive bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar el combate contra las bandas criminales, que han sido denominadas como "terroristas".

Publicidad

El Gobierno atribuye a la lucha de poder y territorio entre esas organizaciones delictivas la escalada de violencia sin precedentes que vive en los últimos años el país andino y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios.

Una situación que se ha agudizado este 2025, ya que el país registra un promedio de un asesinato por hora.