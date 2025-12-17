Muere querido futbolista inglés en accidente de tránsito: esto se sabe

Una nueva tragedia enluta al fútbol inglés. En la noche del martes se confirmó la muerte de un joven futbolista que regresaba a casa luego de disputar un partido oficial, hecho que ha generado conmoción entre aficionados, clubes y compañeros de profesión.

El accidente ocurrió en una de las principales autopistas del país y terminó con la vida de una promesa del balompié británico.

Horas después se conoció que la víctima fue Ethan McLeod, delantero de 21 años que hacía parte del Macclesfield FC. Según informaron medios locales como la BBC, el jugador volvía de un compromiso por la National League North, sexta división del fútbol inglés, en el que su equipo se enfrentó a Bedford Town. McLeod había integrado la convocatoria para ese encuentro.

Murió el futbolista inglés Ethan McLeod. Foto: Redes sociales

El siniestro vial se presentó sobre las 10:40 de la noche (hora local) en la autopista M1, a la altura de Northampton. El futbolista se desplazaba en un automóvil Mercedes de color blanco que, por causas que aún están siendo materia de investigación, terminó chocando contra una barrera de contención. Las autoridades no han entregado, hasta el momento, mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.



A través de un comunicado oficial, Macclesfield FC confirmó la noticia y expresó su profundo dolor por la pérdida. “Con el corazón más pesado y una sensación de irrealidad, podemos confirmar el fallecimiento de nuestro delantero de 21 años”, señaló el club.

En el mismo pronunciamiento, el equipo destacó tanto el talento deportivo como la calidad humana del jugador. “Era un miembro increíblemente talentoso y respetado de nuestro primer equipo. Más allá del fútbol, su personalidad contagiosa conquistó a todos los que lo conocieron”, agregó el club.



¿Quién era Ethan McLeod?

Ethan McLeod nació en Birmingham y se formó durante cerca de una década en la academia del Wolverhampton Wanderers. Allí llegó a disputar partidos con el equipo Sub-21 en el EFL Trophy, aunque no logró debutar con el primer equipo. Posteriormente, acumuló experiencia en clubes como Alvechurch, Rushall Olympic y Stourbridge, antes de salir definitivamente de los ‘Wolves’.

En julio de este año se incorporó al Macclesfield FC tras superar un periodo de prueba. Con los llamados ‘Silkmen’ disputó cinco partidos oficiales y marcó dos goles. Su última anotación fue el pasado 10 de diciembre, en el empate 1-1 frente a Kings Lynn Town. Hoy, el fútbol despide a un joven talento cuya vida y carrera se apagaron de manera repentina.