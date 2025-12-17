Figura de la selección de Perú estaría a una firma de unirse al Deportivo Cali

Empezó el proceso de restructuración del Deportivo Cali tras una crisis institucional de varios años, ahora, bajo el mando de una nueva junta directiva a la cabeza que comenzaron a moverse en pro a que el 2026 sea un año lleno de triunfos para el equipo y, por eso, confirmaron sus dos primeros fichajes que emocionaron a sus hinchas en redes sociales.

Primero, a través de un comunicado, se confirmó que el Cali ganó la puja por Ronaldo Pájaro de Fortaleza, un futbolista que estaba en carpeta de Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional, pero que si nada extraordinario sucede se vestirá con la camiseta del cuadro azucarero, pero el segundo fue el que más dio de que hablar: el histórico Pedro Gallese, de Perú.

Deportivo Cali // Foto: Deportivo Cali

¿Qué falta para que se confirme la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali?

En un comunicado, Cali informó que hay un principio de acuerdo con el portero con el visto bueno del técnico Alberto Gamero y se encuentra sujeta la confirmación a "cumplimiento de término contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes".

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali", informaron.



Este sería un gran fichaje para el equipo vallecaucano para sus objetivos del 2026, pues este porterto cuenta con una amplia experiencia internacional.

Pedro Gallese // Foto: AFP

Los números de Gallese

Oriundo de Lima, Perú, el porteo se volvió en el guardián de la selección inca desde el 2014 hasta el 2024 en donde disputó 111 partidos. Mientras que a nivel de club ha disputado 387 en equipos como Alianza Lima, Orlando City, Veracruz, Atlético Minero, entre otros.