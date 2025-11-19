Deportivo Cali cambia su nombre y empieza una nueva era en el equipo vallecaucano

El Deportivo Cali inicia oficialmente una nueva etapa en su historia. Luego de meses de rumores y procesos internos, el conjunto azucarero confirmó su transformación en una sociedad anónima, un paso que implica un cambio en su nombre oficial.

Es decir, se marca el fin de la tradicional Asociación Deportivo Cali y comienza el Club Profesional Deportivo Cali S. A.. La decisión, que se especulaba desde abril, representa un giro estructural destinado a modernizar el manejo administrativo, fortalecer lo deportivo y enfrentar con mayor solvencia la grave crisis financiera que atravesó al equipo en los últimos años.

El periodista Juan Carlos Cortés detalló en Blog Deportivo que la nueva junta directiva ya tuvo su primera reunión y quedó conformada por Rafael Tinoco como presidente, Beatriz Carbonell como vicepresidenta administrativa y Richard Lee como vicepresidente deportivo. A ellos se suma Joaquín Lozada, mientras que un quinto miembro será elegido por la asamblea de la antigua —y ahora extinta— asociación. Con este cambio, desaparece uno de los últimos clubes colombianos que aún funcionaba bajo una figura de "asociación", pues todavía queda el Deportivo Pasto.

Futbolista de Deportivo Cali // Foto: Deportivo Cali

¿Nueva era financiera en el Cali?

El paso hacia la sociedad anónima no es solamente nominal: es una estrategia de salvamento. El Deportivo Cali arrastra deudas pactadas a diez años, pero la nueva estructura le permitirá reorganizar sus finanzas y aspirar a pagar mucho antes de lo previsto. Además, contará con un período de gracia de dos años en los que no deberá cancelar ninguna cuota, un respiro clave para reorientar esfuerzos hacia lo deportivo. Esta ventana será crucial para reconstruir un plantel competitivo y volver a figurar con fuerza en la liga colombiana, un objetivo que la institución considera prioritario.



¿Regresa Yepes a Cali?

En paralelo, aparentemente, el club mantiene acercamientos avanzados con Mario Alberto Yepes, histórico capitán y figura del equipo, quien podría convertirse en el nuevo director deportivo. Aunque aún no hay acuerdo cerrado, su presencia constante en la sede indicaría que las partes están alineadas en la intención de concretar el vínculo.



Vale recordar que Yepes fue entrenador del equipo caleño, pero salió en 2017.

Mario Alberto Yepes Foto: BLU Radio

Con estos movimientos, el Deportivo Cali apuesta a recuperar la grandeza que lo caracterizó durante décadas, empezando por mejorar sus arcas económicas y volver a figurar en lo deportivo, no por sus deudas.