¿Cuándo les pagarán a los jugadores del Deportivo Cali los sueldos que les deben?

La crisis financiera del Deportivo Cali sigue sin resolverse y el gran interrogante gira alrededor de los sueldos atrasados de los jugadores y jugadoras del club. El equipo acumula ya cuatro quincenas pendientes y, según Adolfo León Oliveros, miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, la situación se encuentra enredada por trámites jurídicos y acuerdos con los nuevos inversionistas que aún no se concretan, mientras la plantilla continúa a la espera de respuestas.

León Oliveros explicó en Blog Deportivo que la asamblea del pasado 22 de agosto aprobó la conversión de la institución y el acuerdo con acreedores bajo la Ley 550, además de los estados financieros. Sin embargo, aclaró que todavía se revisan detalles jurídicos en el contrato con el grupo inversionista INC, lo que ha frenado el desembolso inicial de los recursos. Según Oliveros, uno de los puntos críticos fue la redacción del acuerdo, en donde la expresión “hasta un millón” en los desembolsos generaba dudas sobre la exigibilidad del pago.

El directivo señaló también que existen consultas pendientes con el Ministerio del Deporte y la Superintendencia de Sociedades respecto a la adquisición de acciones y la interpretación de la Ley 1445. Estas precisiones legales son necesarias antes de registrar al Deportivo Cali como sociedad anónima, un paso que, si se da antes de tiempo, podría afectar la reestructuración y cambiar el marco normativo bajo el cual se adelanta el proceso.

Deportivo Cali X: @AsoDeporCali

¿Cuándo los jugadores recibirían una buena noticia?

En cuanto a los tiempos, Oliveros fue cauto: calculó que en 15 o 20 días podrían destrabarse algunos puntos clave, pero insistió en que muchos de ellos dependen de terceros, como el promotor de la Superintendencia y la aprobación de acreedores. Mientras tanto, la institución busca alternativas para aliviar la situación de la nómina, incluida la posibilidad de repetir la campaña de subrogación de créditos, que en un primer intento logró recaudar más de 147 millones de pesos, en su mayoría gracias al aporte de los hinchas.

El dirigente admitió que la situación ya golpea directamente a los futbolistas, quienes completan dos meses sin recibir ingresos. “Se están haciendo esfuerzos para pagar esta semana al menos dos quincenas”, aseguró, destacando que la reciente taquilla fue positiva y que existe la petición expresa al grupo inversionista para que adelante parte del desembolso destinado al pago de salarios y proveedores.

Oliveros fue enfático en que el club no puede perder de vista la dimensión humana del problema. “Una persona con la barriga vacía piensa poquito, trabaja poquito”, dijo en la entrevista, pidiendo a los inversionistas su respaldo mientras se superan los obstáculos legales.