Este es IDC NetWork, el nuevo socio inversionista que busca salvar al Deportivo Cali

Fiesta en la sultana del Valle por parte de los hinchas del Deportivo Cali, que, según expresaron en redes sociales, la crisis en el club “ha llegado a su fin” tras que se confirmara que desde este 22 de agosto de 2025 a la institución llegará el grupo inversionista IDC Network que busca sanar los problemas económicos.

“Los asociados respaldaron el acuerdo con una votación del 86.6 % (685 votos), este convenio permitirá fortalecer la estructura financiera y proyectar al equipo hacia un crecimiento sostenible, garantizado estabilidad y competitividad en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Avilés Hurtado, capitán del Deportivo Cali X: @AsoDeporCali

Por otro lado, aseguraron que esta será una oportunidad para que el club pueda implementar estrategias modernas de gestión, infraestructura y desarrollo deportivo con la llegada de capital fresco y experiencia empresarial, que, además, potenciará en mejoras en las divisiones inferiores y aumento de impacto social positivo a la comunidad.

“Con esta decisión, Deportivo Cali da un paso firme hacia la transformación y se posiciona como pionero en un modelo que busca combinar tradición, transparencia y modernización”, puntualizaron.

Los hinchas han celebrado esta noticia como la luz de esperanza que tienen para que el mal momento llegue a final, esto para que comience una época dorada en la institución acompañada no solo en lo económico, sino en lo deportivo.

Este es IDC NetWork, el nuevo socio inversionista del Cali

Esta empresa es una plataforma global de gestión de activos y multifondo fundada en 1995, que ofrece soluciones de inversión en diversos sectores. Su enfoque abarca Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se ha posicionado como socio estratégico para más de 160 familias.

“Nos asociamos con propietarios y operadores de negocios exitosos para apoyar su estrategia, al tiempo que brindamos los mejores servicios de asesoría y estructuración financiera para lograr un mayor crecimiento y generación de valor”, dice en su página web oficial.