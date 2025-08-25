Esto hará IDC Network con Deportivo Cali que revolucionará el fútbol colombiano

El pasado 22 de agosto, Deportivo Cali confirmó la llegada de IDC Network como firma inversora para arreglar la crisis financiera que ha afectado a la institución en los últimos años, la cual ha estado ligada a la mala racha de resultados que, por poco, llevan al equipo a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

En diálogo con Blu Radio, Richard Lee, nuevo inversionista del Deportivo Cali, aseguró que “es un sueño hecho realidad” poder llegar a un equipo tan grande como el conjunto azucarero, que, según él, era algo impensable y gracias a esta situación se pudo llevar a cabo con miras a poder revolucionar no solo a la institución, sino a todo el fútbol colombiano.

“Venimos desde principio de año trabajando esta transacción, muy compleja por todas las aristas. Sabíamos de la dimensión de los hinchas, pero al tener un resultado positivo nos asombraron aún más. Estamos muy contento, creo que la hinchada lo venía esperando y estamos agradecidos porque fueron ellos los que sostuvieron el club, que no se dieron por vencidos, expresó.

IDC NetWork, el nuevo socio inversionista del Deportivo Cali // Foto: Deportivo Cali

Este es el plan de IDC Network con el Deportivo Cali

De acuerdo con Lee, el objetivo, por supuesto, no solo será sanar el club, sino también llevarlo nuevamente al éxito deportivo para revolucionar la estructura de los clubes del fútbol profesional colombiano y serán varios objetivos los que estarán en el camino para poder lograrlo:



Potenciar la cantera: esta nueva firma quiere recuperar la formación básica de la institución y ser la cuna de grandes talentos a futuro, algo que con el tiempo se fue perdiendo y esto lo lograrán de la mano con buena infraestructura, dinero y, por supuesto, expertos en el tema.

Éxitos a largo plazo: conseguir títulos y recuperar el prestigio deportivo del equipo, pero no será fácil, por lo tanto, piden paciencia para que regrese una época dorada a la institución mientras se vuelve a organizar.

Una ciudad deportiva: unir un ecosistema en torno al escudo del Cali, es decir, más allá de lo deportivo, crear un mundo alrededor del estadio en donde se pueda potenciar el talento tanto en lo educativo como profesional, al igual que mejoras en este recinto deportivo, de la mano de una mejor logística.

Arreglar la economía: un objetivo en el club es que a futuro se vuelva rentable desde lo deportivo, por supuesto, se sanarán todos los problemas financieros y se buscará que sea una sociedad rentable por sí misma.

Deportivo Cali X: @AsoDeporCali

¿Cómo se logró el acuerdo con el Deportivo Cali?

“No fue fácil”, fueron las palabras de Lee, el cual demoró bastante en poderse cerrar y ayudó la atención mediática del tema ayudó a que las partes cedieran, además que en el camino se vio el técnico Alberto Gamero que se sumó y confió en la operación.

“Más que se vuelva un negocio, nosotros hablamos de creación de valor. Constantemente vamos a ver cómo valorizamos más y eso implica mantener la tradición de la mano de la pasión de los hinchas con un compromiso de inversión y reinversión. Este es un mundo donde va a reinvertir y lo que quiere es que el activo se vaya apreciando en el tiempo (…) Los que lo hacen bien suben más rápido que otros, apostamos que va a haber creación de valor en el largo plazo”, puntualizó.