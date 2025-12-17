Capturan en Reino Unido a Zulma Guzmán, señalada por envenenamiento con talio a dos menores

Las autoridades del Reino Unido capturaron a Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía colombiana como la presunta responsable del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos colegialas y dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados en el norte de Bogotá. La detención se produjo tras la activación de la notificación roja de Interpol y luego de que la mujer fuera identificada en el río Támesis, en Londres, cerca del puente Battersea.

De acuerdo con información oficial, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas después de un rastreo internacional que permitió establecer que había salido de Colombia y se había desplazado por varios países. La Fiscalía había advertido que la mujer había visitado Argentina, Brasil, España y finalmente el Reino Unido, donde ingresó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica mantenía una búsqueda activa para dar con su paradero.

Zulma Guzmán Foto: captura video redes - Gemini

La investigación penal se originó tras la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, ingirieron frambuesas contaminadas con talio, un metal pesado incoloro e inodoro altamente tóxico. Según el expediente, las frutas llegaron como un regalo enviado a través de un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento.

Sin embargo, los análisis forenses y toxicológicos permitieron descartar un accidente y consolidaron la hipótesis de un acto deliberado. Las autoridades concluyeron que el talio no pudo haber llegado a los alimentos de manera fortuita, sino que habría sido incorporado con la presunta intención de causar daño a quienes lo consumieran.



La Fiscalía tiene como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, a quien señala de haber gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las menores y otros integrantes. Para los investigadores, el contexto del caso apunta a un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las víctimas, aspecto que continúa siendo materia de indagación.

Tras conocerse la muerte de las menores, Guzmán abandonó Colombia con destino a Argentina, lo que reforzó las sospechas en su contra y llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de captura ante un juez de control de garantías. De manera paralela, se tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y captura internacional.

Zulma Guzmán había aparecido previamente en entrevistas públicas, en las que se presentaba como empresaria y representante legal de la empresa CAR-B S. A. S., dedicada al arrendamiento de vehículos. No obstante, según la investigación, los canales oficiales de esa compañía no registran actividad digital reciente, un elemento que también es analizado por las autoridades.

Con su captura en el Reino Unido, se abre ahora un nuevo capítulo judicial centrado en el proceso de extradición y en la formalización de cargos en Colombia, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento total del caso.