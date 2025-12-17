Zulma Guzmán intentó quitarse la vida en el río Támesis en Londres, según el Daily Mail

Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de envenenar con talio a dos niñas, fue rescatada del río Támesis cerca del puente Battersea, al oeste de Londres, en horas del pasado martes 16 de diciembre.

Según informaron las autoridades, la empresaria llegó a Gran Bretaña el 11 de noviembre y la Agencia Nacional del Crimen la estaba buscando activamente.

“La policía fue llamada a las 06:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea. 'La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07.14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, informó el Daily Mail.

En desarrollo...