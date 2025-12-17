En vivo
Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar buques petroleros, según The New York Times

Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar buques petroleros, según The New York Times

Según Trump, "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

