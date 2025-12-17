Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar buques petroleros, según The New York Times

La Armada venezolana comenzó a escoltar buques petroleros desde las costas orientales del país hacia alta mar, según informó el diario estadounidense The New York Times. De acuerdo con el medio, los primeros barcos escoltados transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo desde el puerto de José, con destino a mercados asiáticos. Los buques no figuran, por ahora, en la lista de embarcaciones sancionadas por Washington.

La decisión de Caracas se da en medio de una creciente escalada de tensiones entre ambos países. El anuncio de Trump forma parte de una ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien el mandatario estadounidense acusa de vínculos con actividades criminales y organizaciones delictivas.

La actual fase de confrontación se intensificó hace casi una semana, cuando tropas especiales de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe interceptaron y neutralizaron un buque petrolero venezolano sancionado. El propio Trump calificó la embarcación como “grande, muy grande”. La operación provocó una fuerte protesta del Gobierno venezolano y abrió un nuevo capítulo de tensión militar y diplomática

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, había dicho que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático" tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.



"La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país", señaló Padrino López al leer un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que la Fuerza Armada defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Padrino López señaló que las "burdas y soberbias amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no "intimidan" a Venezuela.

"Le decimos al Gobierno norteamericano y a su presidente, que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas (...) y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie", añadió.

A juicio de Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola "flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos".

"En consecuencia, constituyen un claro acto de agresión y así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana caribeña, y la estabilidad energética mundial", apuntó.

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EE.UU.

El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Según Trump, "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.