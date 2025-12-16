En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro pidió a petroleros una protesta mundial contra EE. UU. antes de mensaje de Trump

Maduro pidió a petroleros una protesta mundial contra EE. UU. antes de mensaje de Trump

De hecho, pidió que la protesta sea permanente -no de un solo día, subrayó- y se haga en contra de lo que calificó como la "piratería" de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad