Maduro dice que pueblo de EE. UU. frenará a “locos guerreristas” que buscan guerra en Suramérica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confió este lunes que los estadounidenses le van a "amarrar las manos" a los "locos" que, aseguró, quieren "una guerra" en Suramérica, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe que el líder chavista considera una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

"Sé que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas (sic) que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica", manifestó el mandatario en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, el líder chavista aseguró que movimientos sociales y sindicales, así como las iglesias cristianas, católicas de Estados Unidos y "muchos líderes políticos" tienen "conciencia plena del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela".

En este contexto aprovechó para enviar un mensaje a los que llamó "amargados del mundo, del imperio".



"Amargados del mundo, del imperio, dejen su amargura. Don't worry, be happy (No te preocupes, sé feliz). No crazy war, no blood for oil (no a una guerra loca, no sangre por petróleo), es nuestro mensaje al querido pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica", indicó Maduro en inglés.

También agradeció a los manife

stantes que salieron este lunes a protestar en Venezuela ante la "agresión estadounidense", en referencia al despliegue aeronaval que ordenó Estados Unidos desde agosto bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista denuncia como un intento para sacarlo del poder.

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, aunque funcionarios venezolanos como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, considera que se trata de un "invento".

Venezuela, en respuesta, lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio. El despliegue naval estadounidense es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).